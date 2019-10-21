Париж, , 15:27 — REGNUM Франция не приняла никаких решений относительно строительства новых ядерных реакторов. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила министр экологии страны Элизабет Борн.

Заявление министра экологии Франции стало ответом на слова генерального директора французской компании Electricité de France Жан-Бернара Леви, который сообщил, что «Франция готовится построить новые атомные электростанции».

«Компания или ее генеральный директор не определяют энергетическую политику страны», — заявила Элизабет Борн.

«Задача состоит в том, чтобы предложить низкоуглеродное электричество по доступной цене все французам. Существуют разные сценарии. Это один из многих. Мы также изучаем сценарии использования возобновляемых источников энергии», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция передумала развивать Astrid — реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения с натриевым теплоносителем.

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