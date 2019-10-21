Кызыл, , 15:24 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол на этой неделе посетит Монголию. Как выразился глава на своей странице в соцсети «Вконтакте», президент соседней страны Халтмаагийн Баттулга пригласил на разговор.

«У нас есть о чем поговорить, начиная с создания общих транспортных коридоров и заканчивая обменом племенным скотом для улучшения породы. Его готовность участвовать в совместных с Тувой проектах здорово помогает мне решать многие застарелые вопросы», — написал он.

По его словам, во многом благодаря договорённости с монгольским лидером об открытии прямого авиасообщения между Кызылом и Улан-Батором, удалось получить международный статус для аэропорта тувинской столицы. Напомним, первый технический авиарейс должен состояться уже 26 октября. Кара-оол намерен вернуться из Монголии именно на нём.

«Надеюсь, что многие наши с президентом Монголии задумки, о которых говорили в прошлую встречу, получат новое развитие, а какие-то начнем и в реальные дела переводить», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, международный статус Кызыльский аэропорт получил в конце августа. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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