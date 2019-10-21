Лондон, , 15:22 — REGNUM «Спокойствие и поступательное движение. 27 стран Европейского союза решили в минувшее воскресенье на утренней встрече продолжить ратификацию соглашения о выходе Соединенного Королевства из блока, заключенного на прошлой неделе, — сообщает сегодня, 21 октября, испанское издание La Vanguardia. — При этом посланцы европейских стран, собравшиеся в Брюсселе, проигнорировали просьбу об изменении сроков, неохотно отправленную в субботу британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Лондон просил перенести Брексит с 31 октября на 31 января 2020 года».

Председатель Европейского совета Дональд Туск инициировал совещание с представителями 27 правительств стран ЕС, чтобы решить, предоставлять ли отсрочку, и если да, то на сколько времени и на каких условиях. Те, в свою очередь, высказались за прежний календарь, рассчитывая, что в понедельник или во вторник британский парламент даст понять, какими будут следующие шаги правительства Джонсона. Текст соглашения был передан в Европейский парламент, где за него проголосуют на будущей неделе, но лишь в том случае, если парламентарии Лондона дадут добро.

Медлительность ЕС играет на руку Джонсону, считает El Pais, ведь он получил еще несколько дней на попытку согласовать свой пакт в Вестминстере. В субботу британские депутаты отказались ратифицировать соглашение, вынудив премьер-министра просить о третьей отсрочке. Добьется ли Джонсон необходимого большинства в парламенте до 31 октября, пока неизвестно.