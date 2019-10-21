Москва, , 15:17 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон делает всё, чтобы не допускать к Белому дому молодых и красивых девушек, полагает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя поступок Клинтон, которая намекнула на то, что её соратница по Демократической партии Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны России.

«Со времён Моники Левински Хиллари Клинтон делает всё, чтобы не допускать к Белому дому молодых и красивых девушек, — сказал Шерин. — Я думаю, что в случае победы Дональда Трампа на следующих выборах поражение Тулси Габбард можно будет объяснить вмешательством России. А если она выиграет, то объявить, что её поддержала РФ. А на самом деле создаётся определённый фон, который должен стать причиной объявления против РФ очередных экономических санкций. И главная задача американцев — разрушить российскую экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из интервью Клинтон заявила, что «русские положили глаз кое-на кого из Демократической партии и подговаривают эту женщину пойти на выборы третьим кандидатом», очевидным образом намекая на Габбард, которая, по словам Клинтон, «фаворит русских», которые «уже запустили несколько сайтов и ботов в её поддержку, а также помогают ей и другими методами». В свою очередь Габбард назвала Клинтон «королевой поджигателей войны, олицетворением коррупции и олицетворением отвратительной гнили».

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