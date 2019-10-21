* запрещённая в России организация

Могадишо, , 15:32 — REGNUM Представители Службы безопасности Кении заявили, что вооруженные силы страны вместе со спецслужбами начали массовую охоту на террористов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по причине недавнего убийства 11 кенийских полицейских на границе с Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Кенийская сторона сообщила, что именно один из полевых командиров террористов Абдуллахи Банати руководил группой боевиков, которые устанавливали самодельные взрывные устройства, в результате чего погибли 11 офицеров военизированной полиции из лагеря Хар-Хар. «Расследование инцидента указывает на то, что Банати является командиром группы боевиков, действующих вдоль границы и совершающих нападения на сотрудников органов безопасности и жителей Кении», — говорится в заявлении полиции.

Полицейские погибли от взрыва в Дегоу на дороге между Либоем и Дамаджале недалеко от общей границы Кении и Сомали, когда они проводили плановое патрулирование приграничного района. Сообщается, что полиция отслеживала действия Банати и его группы боевиков на границе, и есть подозрения, что он бежал обратно в Сомали вместе с остальными своими приспешниками.

Полиция заявила, что эта группа несет ответственность за незаконное вторжение через границу на территорию Кении и за многочисленные нападения вдоль пограничной зоны. «Полиция призывает представителей общественности делиться любой информацией об Абдуллахи Банати, чтобы помочь в уничтожении террористической сети», — говорится в сообщении.