Киев, , 15:15 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук домогался одного из работников аппарата правительства Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 21 октября на своём telegram-канале.

Мосийчк рассказал, что один из его знакомых сумел устроить своего сына, выпускника ВУЗа, на работу в аппарат правительства Украины. Позже парень отказался выходить на работу из-за попыток Гончарука вступить с ним в «интимные отношения».

«Мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Пусть это волнует правых, которые приглашают эту личность на свои мероприятия и концерты. Меня интересует, чтобы премьер работал в интересах Украины… и не нарушал действующее законодательство», — прокомментировал бывший депутат.

Он отметил, что действия Гончарука являются противозаконными, а также, что в данный момент убеждает отца потерпевшего, и самого потерпевшего, дать показания против главы правительства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины оскандалился, посетив концерт неонацистской группы «Сокыра Перуна». Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук считает, что это не было случайностью, и что Гончаруку очень близка идеология группы.

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