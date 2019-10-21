21 октября 2019 | Время чтения 7 мин

За последний год Иран всё чаще упоминается в сюжетах мировых новостных агентств, а отношения Ирана с США и их союзниками накалены до предела. В этой ситуации, при условии дальнейшего роста напряжённости в регионе, военный сценарий отнюдь не выглядит фантастикой.

Леонид Нерсисян, , 15:10 — REGNUM За последний год Иран всё чаще упоминается в сюжетах мировых новостных агентств, а отношения Ирана с США и их союзниками накалены до предела. В этой ситуации, при условии дальнейшего роста напряжённости в регионе, военный сценарий отнюдь не выглядит фантастикой.

Флаг Ирана

Наиболее вероятной в этом случае выглядит воздушная операция и массированные авиационно-ракетные удары по ключевым военным и гражданским объектам Ирана. Таким образом, в гипотетической ситуации военной эскалации первостепенное значение приобретают возможности военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Ирана.

Рассмотрим, каким потенциалом обладает система ПВО Исламской Республики Иран и что она может противопоставить противнику в случае возникновения войны в регионе.

От Холодной войны до современности

Иран номинально имеет очень большое количество зенитных ракетных комплексов (ЗРК), однако в ней присутствуют самые разные системы множества стран-производителей. Так, до Революции 1979 года, в Иране была выстроена весьма мощная система ПВО, состоящая из британских ЗРК «Рапира» и ЗРК «Хок», а также различных обзорных радиолокационных станций (РЛС) американского производства. После Революции и в ходе Ирано-Иракской войны в виду санкций со стороны США и тяжёлой экономической ситуации, иранская ПВО пришла в серьёзный упадок. Однако, по окончании Ирано-Иракской войны, Тегеран приложил огромные усилия по восстановлению боеспособности своей системы ПВО. Так, например, в короткие сроки был освоен капитальный ремонт и модернизация всех элементов ЗРК «Хок», а также целого ряда обзорных РЛС американского производства. В 1990-х годах Ираном были закуплены китайские ЗРК HY-2 (копия советского С-75), советские «Куб» и С-200.

В настоящий момент, несмотря на различные мероприятия по ремонту и частичной модернизации вышеуказанных ЗРК, они морально и физически устарели, и в течении ближайших 5 лет будут списаны. Собственно, уже сегодня многие «реликты» Холодной войны в ПВО Ирана числятся скорее номинально, либо несут боевое дежурство в ограниченной форме. Так, например, в дивизионах С-200 из 6 штатных пусковых установок несут боевое дежурство лишь 1−2.

В 2000-х годах Ираном было закуплено в России 29 ЗРК малой дальности «Тор-М1», что существенно усилило возможности иранской системы ПВО. Наиболее же мощными иранскими ЗРК являются 4 дивизиона С-300ПМУ-2 «Фаворит», поставленных Россией в 2016 году. Вместе с «Торами», эти ЗРК осуществляют прикрытие ядерных объектов и других наиболее важных стратегических объектов Ирана. Вместе с тем, этого количества ЗРК совершенно недостаточно для адекватного прикрытия всей территории страны.

Активное создание собственных систем ПВО

Также, с начала текущего столетия Ираном были начаты работы по созданию собственных образцов зенитных ракетных систем различного назначения, давшие существенные результаты в начале 2010-х годов. Ирану удалось создать собственный мобильный ЗРК Raad, являющийся концептуально полным аналогом российского «Бука».

В 2013 году Ираном был представлен собственный современный ЗРК средней дальности Talash. Этот ЗРК состоит из многофункциональной РЛС с фазированной антенной решёткой и мобильных пусковых установок с зенитными ракетами Sayyad-2. Эта ракета очень сильно похожа внешне на американскую корабельную зенитную ракету SM-1MR, и вероятно была создана на её основе — ракеты SM-1 поставлялись Ирану до революции. Sayyad-2 оснащена системой инерциального наведения с коррекцией на основном участке полёта и полуактивной головкой самонаведения, обеспечивающей наведение на конечном участке. Дальность полёта ракеты достигает 100 километров.

Ракета Sayyad-2 является родоначальницей целого семейства национальных зенитных ракет и применяющих их ЗРК. Так в 2017 году была представлена ракета Sayyad-3 с увеличенной до 120 километров дальностью, а в июне 2019 года иранские силы ПВО начали получать новый ЗРК Hordad-15 с этими ракетами и новой РЛС с фазированной антенной решёткой. Наконец, 22 августа 2019 года, на выставке достижений иранской оборонной промышленности был представлен новейший ЗРК большой дальности Bavar-373 с ракетой Sayyad-4, дальность полёта которой достигает 200 километров. Как заявляют представители военного и политического руководства Ирана, боевые возможности нового комплекса близки к российскому С-400. Впрочем, скорее всего его реальные боевые возможности могут в лучшем случае соответствовать российскому комплексу С-300ПМ.

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Таким образом, Ирану удалось создать целое семейство ЗРК средней и большой дальности, способных эффективно противостоять современным средствам воздушного нападения. Теперь остаётся произвести их в необходимых для уверенного решения задач ПВО страны количествах.

ПВО Ирана имеет развитую систему обнаружения и управления

Отличительной особенностью ПВО Ирана является также наличие очень мощной группировки радиотехнических войск и большого количества современных автоматизированных систем управления.

Радиотехническая группировка системы ПВО Ирана состоит из множества различных РЛС — от советских, китайских и американских РЛС времён Холодной войны, до современных радиолокационных систем. Наиболее продвинутыми обзорными РЛС дежурного режима являются станции российского производства «Небо-СВУ» и «Каста-2Е». «Небо-СВУ» является мобильной РЛС метрового диапазона с активной фазированной антенной решёткой, имеющей дальность обнаружения целей до 350 километров и отличной помехозащищённостью.

За последние три десятилетия иранская промышленность добилась огромных успехов в создании РЛС различного назначения. Помимо освоения полного цикла ремонта и модернизации имеющихся РЛС времён Холодной войны, а также создания их улучшенных версий на современной электронной базе, Ираном было освоено производство современных РЛС с фазированной антенной решёткой — как обзорных РЛС, так и РЛС наведения и многофункциональных РЛС.

В 2019 году, судя по данным из открытых источников, Ирану удалось создать аналог современной российской РЛС боевого режима «Гамма-ДЕ». В состав иранской системы ПВО включаются и станции радиотехнической разведки.

Помимо мощной сети обзорных РЛС, Ираном развёрнуто и несколько загоризонтных РЛС, способных обнаружить аэродинамические цели на удалении до 1100 километров. Кроме того, эти РЛС способны отслеживать также пуски баллистических ракет и спутники на низкой околоземной орбите.

Помимо ЗРК и группировки РЛС, система ПВО Ирана имеет и современную централизованную систему управления. Командные пункты управления ПВО, РЛС и ЗРК, а также пункты наведения истребителей-перехватчиков, связаны высокозащищёнными и скоростными оптоволоконными линиями передачи данных. Помимо оптоволоконных линий, система управления иранской ПВО насчитывает несколько десятков узлов тропосферной и радиорелейной связи.

Фактически Иран стал первой страной, за исключением наиболее продвинутых в военном отношении держав (США, России и Китая), которая сумела создать по-настоящему эффективную систему ПВО, включающую в себя все необходимые средства — зенитные-ракетные комплексы малой, средней и большой дальности, развитую группировку радиотехнических войск и современные, централизованные системы автоматизированного управления. Безусловно, Иранская система ПВО является достаточно мощной и способна уверенно решать задачи обороны воздушного пространства от ударов ВВС стран-соседей, например, Турции или Саудовской Аравии.

Что же касается её устойчивости в случае конфронтации с Соединёнными Штатами, то едва ли она является непреодолимой для американской авиации. Вместе с тем, безусловно иранская ПВО является очень «крепким орешком», что, например, исключает безнаказанный удар по ключевым стратегическим объектам Ирана. Кроме того, нейтрализация такой системы ПВО требует привлечения значительного количества сил и средств, оперативно нарастить которые не представляется возможным.

Также, стоит заметить, что возможности Ирана вполне позволяют кратковременно прикрыть зоны вдоль побережья Персидского Залива, пусть и путём оголения других направлений. В частности, эта задача неоднократно отрабатывалась дивизионами иранских С-300ПМУ-2 на учениях. В свою очередь, это позволяет обеспечить эффективное прикрытие бесчисленных иранских ракетных комплексов в случае начала войны и беспрепятственное выполнение ими боевых задач.

Определённо, система ПВО Ирана, несмотря на все свои недостатки, наряду с огромным количеством различных ракетных комплексов, является мощным фактором, сдерживающих США и их союзников от попыток силового решения «иранского вопроса».