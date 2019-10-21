Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM Президент РБ Александр Лукашенко сравнил Екатеринбург с Белоруссией во время встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым в Минске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Лукашенко признался, что рад встретиться с представителями Среднего Урала на территории Белоруссии, и похвалил столицу региона — Екатеринбург (с 1924 по 1991 год — Свердловск, прим. ИА REGNUM).

«Я бывал, к счастью, в Свердловске и мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Я сравниваю его с Белоруссией», — сказал президент.

Глава Белоруссии добавил, что свердловчане — «близкие люди» для жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор наметил вместе с главой Белоруссии пути дальнейшего сотрудничества. В частности, российская делегация предложила воспользоваться своим опытом в информационных технологиях, а белорусские коллеги выразили готовность помочь в сфере строительства.

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