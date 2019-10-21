Москва, , 15:09 — REGNUM В Госдуме намерены выработать меры противодействия деструктивным религиозным движениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, так аргументировал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) необходимость законодательного закрепления понятий традиционных ценностей и религий.

Сектанты Цитата из х∕ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР

Необходимы изменения в законодательство для формирования системы правовой защиты традиционных ценностей, юридической легитимизации особой социальной роли традиционных российских конфессий и создания правовых механизмов противодействия деструктивным религиозным движениям и иным субкультурам, на повышение защищенности личности, семьи и общества от указанных угроз, сказал Гаврилов в ходе круглого стола в Госдуме.

Он обратил внимание на то, что право свободы слова и совести иногда оборачиваются используемой недобросовестными личностями и внешними силами возможностью реализовывать эти права и свободы в ущерб интересам других граждан и общества в целом.

«Такие лица, злоупотребляя своими правами, используют их для пропаганды антиобщественного образа жизни и наносят прямой вред последователям своих учений и другим лицам. Под предлогом борьбы за соблюдение международных обязательств Российской Федерации в сфере обеспечения религиозной свободы и защиты прав человека предпринимаются попытки заблокировать противодействие деструктивным религиозным движениям», — заявил Гаврилов.

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