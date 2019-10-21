Москва, , 15:08 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом на встрече в Москве 22 октября широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов.

«Предполагается, что на встрече Дмитрия Медведева и Сергея Румаса будет обсуждаться широкий круг вопросов российско-белорусского сотрудничества», — цитирует ТАСС Осипова.

По его словам, Медведев 22 октября также планирует встретиться с премьер-министром Узбекистана Абуллой Ариповым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение федеральным исполнительным органам власти детально проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах. Поручение президента должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Поручение направлено во все ключевые министерства.

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