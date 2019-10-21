Москва, , 15:07 — REGNUM В войска поступила новая партия танков Т-72Б3. Об этом в своём докладе министру обороны РФ сообщил генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Доклад прошёл в Единый день приёмки.

Танк Т-72Б3 является модернизированной версией российского танка Т-72Б. В рамках контракта с военным ведомством в 2019 году «Уралвагонзавод» осуществил капитальный ремонт танков Т-72Б и модернизацию до уровня Т-72Б3.

Модернизации подверглись практически все системы боевой машины. Обновлённая версия танка обладает лучшей манёвренностью, огневой мощью и более высоким уровнем защищённости. Танк получил новую силовую установку, оснащён современными цифровыми средствами связи, а также новой системой управления огнём, в которой есть автомат сопровождения цели. Механик-водитель получил дисплейный комплекс.

На Т-72Б3 теперь устанавливается современный отечественный тепловизор. Его характеристики ни в чём не уступают аналогичным зарубежным приборам. Кроме того, модернизированный танк получил дополнительные модули защиты. Это повысило защищённость боевой машины.

В настоящее время более 40 стран мира имеют на вооружении различные модели танков Т-72. Танки в версии Т-72Б3 используют ВС России и Белоруссии.