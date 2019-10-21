Минск, , 15:09 — REGNUM Встречу глав правительств России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса анонсировали в пресс-службе белорусского Совета министров. Об этом 21 октября сообщило агентство БЕЛТА.

Сообщается, что Медведев и Румас встретятся для переговоров 22 октября в Москве. Также отмечается, что белорусский премьер-министр будет участвовать в международном форуме в Сколково.

Напомним, в декабре между Россией и Белоруссией планируется подписание программы об углублении экономической интеграции двух стран. 7 октября данный вопрос очередной раз обсудили российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.