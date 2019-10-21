Могадишо, , 15:08 — REGNUM Правительство Германии объявило о выделении федеральному правительству Сомали 2,7 млн евро с целью укрепления предстоящего избирательного процесса в стране, осуществление которого запланировано на 2021 год. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

«Федеральное министерство иностранных дел Германии выделило 2,7 млн евро в поддержку реализации совместной программы по проведению всеобщих выборов в Федеративной Республике Сомали, чтобы помочь стране продвинуться к своим первым всенародным выборам за последние пять десятилетий», — говорится в заявлении МИД Германии.

Берлин заявил, что твердо верит в мирный демократический процесс, который значительно укрепит легитимность нового правительства, что станет важным шагом вперед в процессе государственного строительства в Сомали. «Значимое политическое участие каждого сомалийского гражданина будет способствовать повышению социальной сплоченности и долгосрочной стабильности в стране», — сказано в заявлении.

МИД Германии призвал сомалийских политических лидеров прийти к консенсусу по избирательной модели и законодательству, которые обеспечат своевременные и заслуживающие доверия выборы и прозрачную реализацию всеобщего избирательного права в 2020−21 годах.