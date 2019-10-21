Москва, , 15:16 — REGNUM Комиссия Мосгордумы поддержала кандидатуру от мэра Москвы на должность уполномоченного по правам человека в столице. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Мосгордумы.

Проект постановления «О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве» рассмотрели на заседании комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Как отметил председатель комиссии Александр Семенников, уполномоченный назначается на должность Московской городской Думой на пять лет. Предложения кандидатур могут вносить депутаты и фракции МГД, представительные органы местного самоуправления, а также мэр столицы.

Кандидатуру Татьяны Потяевой предложил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Татьяны Потяевой на должность уполномоченного по правам человека в городе Москве.