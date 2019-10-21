Гонконг, Китай, , 14:54 — REGNUM «Марш был запрещен полицией. Двое из его организаторов были жестоко атакованы накануне. Доступ к метро в зоне [протеста] перекрыли за несколько часов. И всё же тысячи человек снова вышли на улицы Гонконга, чтобы показать, что протестное движение до сих пор живо и пользуется поддержкой вопреки ограничениям властей и росту уровня насилия», — описывает испанское издание La Vanguardia воскресные события в Гонконге, где произошли новые столкновения между манифестантами и стражами порядка.

Протест в Гонконге 美国之音久岛摄影

Одним из новшеств на демонстрации стало появление десятков флагов независимой Каталонии — «эстелад». Их пронесли в начале марша в знак поддержки сторонников независимости Каталонии. «Они сражаются за свое право отделиться, мы — за свободу и справедливость. У нас разные политические цели, но нам хотелось бы, чтобы они знали: народ Гонконга с ними», — сказал корреспонденту La Vanguardia 35-летний Элвис Чу. При этом он подчеркнул, что гонконгские активисты не стремятся к отделению от остального Китая.

То же мнение высказали и несколько других опрошенных. Правда, некоторые из них признались, что не очень хорошо представляют себе, что именно происходит в Каталонии. В ближайший четверг на территории бывшей британской колонии пройдет первая Ассамблея солидарности «Гонконг — Каталония». В минувший вторник манифестация в поддержку каталонцев в Гонконге собрала только семь человек.