Гонконг, Китай, , 14:51 — REGNUM Десятки тысяч манифестантов вышли в минувшее воскресенье, 20 октября, на улицы Гонконга двадцатую неделю подряд вопреки официальному запрету, сообщает испанское издание El Pais. Протест был отмечен вспышками насилия и столкновениями между группами наиболее радикальных участников и полицией.

Изначально Фронт защиты гражданских прав и прав человека, занимавшийся организацией основных мирных демонстраций в Гонконге в последние четыре месяца, объявил о марше против запрета носить маски во время собраний. Мероприятие должно было пройти в торговом квартале Tsim Sha Tsui. Однако произошедшие на прошлой неделе атаки на двух активистов, выступающих против правительства, — в результате которых оба получили тяжелые травмы — превратили марш в масштабный протест против насилия в адрес манифестантов.

Все начиналось достаточно мирно. Многочисленные участники митинга расхаживали во всевозможных масках: от личин, изображающих китайского лидера Си Цзиньпина, до марлевых повязок, платков и масок хирурга. Пока основная часть толпы следовала предусмотренному сценарию без происшествий, группа радикально настроенных молодых людей начала громить станции метро и китайские государственные предприятия, а также бросать «коктейли Молотова».

Полиция ответила слезоточивым газом и водометами, причем к воде были добавлены едкие вещества. По меньшей мере 14 станций метро пришлось закрыть, несколько зданий крупных торговых сетей было охвачено огнем.