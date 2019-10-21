Манама, , 14:57 — REGNUM Власти Бахрейна намерены провести международную встречу по безопасности на море совместно с США, об этом 21 октября говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства иностранных дел королевства в социальной сети Twitter.

«Мы планируем провести политическую встречу высокого уровня в первой половине 2020 года совместно с нашими друзьями из Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Целью мероприятия будет обсуждение вопросов безопасности в Персидском заливе. Важное значение будет уделено недопущению эксцессов вроде нападения на НПЗ Саудовской Аравии.

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