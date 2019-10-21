Москва, , 14:43 — REGNUM В Госдуме предлагают законом закрепить гарантии обеспечения традиционных ценностей, предает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Считаю, что пришло время для нас — депутатов Государственной думы — поставить вопрос о правовых гарантиях обеспечения традиционных ценностей, об их государственной поддержке и защите», — сказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) в ходе круглого стола в Госдуме.

Парламентарии, по его словам, приходят к необходимости узаконить определенные традиционные ценности, то есть дать им юридическое определение.

«Нельзя сказать, что это революционная постановка в юридическом аспекте, так как наше законодательство, к примеру — Гражданский кодекс РФ, оперирует ценностными категориями», — отметил он.

Гаврилов призвал всех заинтересованных лиц, включая религиозных деятелей, принять участие в выработке юридического определения понятия «традиционных ценностей», установить критерии отнесения тех или иных социальных норм, установок к числу традиционных ценностей.

Глава комитета также заявил, что «правовой статус «традиционных религий» тоже должен быть определен, а также «их фактическая социальная роль и проекты придания им на законодательном уровне специального правового статуса».

»Здесь возникает вопрос об определенной нетождественности двух понятий — «традиционная религия» и «традиционная религиозная организация». Все ли религиозные организации, исповедующие «традиционную религию», должны признаваться «традиционными» или только входящие в структуру конкретных централизованных религиозных организаций? Проблема различения внутри называемых обычно «традиционными» религиями течений христианства, ислама, буддизма, иудаизма, которые являются действительно традиционными для народов РФ от тех, которые не укоренены на территории России, механизмы и критерии такого различения», — отметил Гаврилов.