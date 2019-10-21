Тбилиси, 21 октября 2019, 15:35 — REGNUM 21 октября в рамках «министерского часа» в парламенте государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили выступила перед депутатами и дала ответы на волнующие законодателей вопросы. Депутаты задали вопросы, связанные с последними событиями возле села Атоци на границе Грузии и Южной Осетии и касающиеся «восстановления территориальной целостности и деоккупации». Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Министр заявила, что в результате российских «провокационных действий» грузинские территории «отрезаются по метрам». И целью такие действий является «создание в обществе чувства безнадежности, эскалации и желании вызвать дестабилизацию». По мнению Цихелашвили, грузинские власти «не должны этого допустить».
Напомним, 18 октября в Грузии заявили о «незаконной бордеризации», проводимой «российскими оккупационными силами» в районе села Атоци Карельского муниципалитета на грузинско-югоосетинской границе. 19 октября министерство иностранных дел Грузии осудило действия России в окрестностях села Атоци.
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