Лион, Франция, , 14:36 — REGNUM Мэр Лиона и бывший министр внутренних дел Жерар Колломб заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен публично выступил по вопросу светского мышления, источника глубоких разногласий в правительстве, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что полемика в отношении светского мышления возникла после инцидента, когда группа детей из Бельфора в сопровождении матери одного из учащихся приехали в региональный совет в Дижоне для участия в пленарном заседании. Женщина-мусульманка, сопровождающая детей, закрывала голову и лицо. В здании регионального совета женщину попросили снять «исламскую вуаль».

Ранее министр образования Жан-Мишель Бланкер заявил, что «исламская вуаль сама по себе нежелательна в нашем обществе». Министр экономики Бруно Ле Мэр также заявил, что для него «исламская вуаль — это нежелательное будущее французской культуры и общества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил о подготовке предписания для префектов, чтобы организовать мониторинг за «исламизмом» и «салафией».

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