Лондон, , 14:35 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества Великобритании Доминик Рааб 21 октября подписали в Лондоне «Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии». Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Соглашение сменит договор об ассоциации между Грузией и ЕС в двухсторонних отношениях с Великобританией после «Брексита». Документ охватывает широкий спектр сотрудничества и создает правовую основу для стратегического партнерства, а также обеспечивает сохранение режима свободной торговли между Грузией и Великобританией.

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