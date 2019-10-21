Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Учредитель «Ти-Би-Си банка», грузинский банкир Мамука Хазарадзе сдал 21 октября в Генеральную прокуратуру оригинал «письма с угрозами», которое якобы получил от бывшего министра внутренних дел и ныне премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Об этом сообщает грузинское информагентство «Интерпрессньюс».

Мамука Хазарадзе © ИА REGNUM

По словам Хазарадзе, следственному ведомству также представлен ответ экспертизы письма, проведенной в Лондоне.

Ранее на комитетском слушании парламента Грузии он заявил, что в предвыборный период получил от Гахарии письмо, содержащее угрозы. Банкир передал копию письма следствию, когда опрашивался в городском суде. Экспертиза оригинала была проведена в Лондоне. По словам Хазарадзе, письмо с угрозами им было получено через посредника, личность которого установить не удалось.

Согласно письму, от Мамуки Хазарадзе требовали, чтобы телекомпания «ТВ Пирвели», владельцем которой является партнер Хазарадзе, бизнесмен Вахтанг Церетели, проводила политику в поддержку властей, сам же Мамука Хазарадзе должен был распространить письмо с критикой «Национального движения» и «повысить уровень объективности» на финансируемом «Ти-Би-Си Банком» телеканале «Артарея».