Аддис-Абеба, , 14:41 — REGNUM По мнению восточноафриканских СМИ, Россия пытается выступить посредником между Каиром и Аддис-Абебой в решении конфликта, связанного с процессом заполнения и эксплуатации ГЭС «Возрождение» Эфиопии, что обещает ей получение значительной политической и экономической выгоды. Несмотря на то что Москва является главной движущей силой мирных переговоров в трех чувствительных для всего международного сообщества конфликтах — в Сирии, Сербии и Афганистане — это будет ее первая попытка посредничества в споре, который технически не является политическим или военным столкновением. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

Согласно СМИ, Россия и, ранее, Советский Союз, имеют неудачный опыт урегулирования конфликтов на Африканском Роге, наиболее заметным свидетельством которого является пограничный спор между Эфиопией и Эритреей. Однако эти попытки все же предпринимались Москвой, прежде чем спокойно позволить США взять инициативу на себя.

По мнению журналистов, президент России Владимир Путин определил дипломатию в качестве третьего столпа осуществления международных отношений России в Африке, сразу после военной мощи, призванной распространять влияние Москвы по всему миру. Таким образом, Владимир Путин, который уже сейчас завоевал доверие премьера Эфиопии Абия Ахмеда и президента Египта Фаттаха ас-Сиси, возможно, захочет договориться о более широком региональном вкладе России в ходе переговоров в Сочи в кулуарах российско-африканского саммита.

СМИ считают, что если российский президент будет грамотно балансировать между двумя государствами, Москва получит от этого гораздо больше, чем просто похвалы. Бесспорно, у России огромные интересы на Африканском Роге, что ясно видно после недавнего подписания соглашения о поставках оружия в Каире на 3,5 миллиарда долларов США.