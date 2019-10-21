Минск, , 14:38 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по вопросам расширения партнёрских отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Губернатор предложил президенту воспользоваться опытом Среднего Урала в развитии информационных технологий и обмена данными. Также регион видит будущее у партнёрских инициатив в сфере здравоохранения, образования и добровольческой деятельности.

В свою очередь президент Белоруссии заметил, что регион активно застраивается, в частности, к Универсиаде-2023.

«Если вам нужна будет наша поддержка, помощь, — пожалуйста», — сказал Лукашенко.

Республика поможет российскому региону в проведении совместных культурных и спортивных мероприятий. Белорусские коллективы могут принять участие в программе международных мероприятий в Екатеринбурге, а ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Белоруссии, получили приглашение стать почётными гостями следующего Парада Победы в столице Среднего Урала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация из Свердловской области во главе с губернатором возложила цветы к стеле «Минск — город-герой» в столице Белоруссии. Тем самым свердловчане почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор возложил цветы к стеле «Минск – город-герой»