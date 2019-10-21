Лондон, , 14:47 — REGNUM Российские хакеры якобы долгое время прикрывались сетью иранских хакеров. Заявление об этом 21 октября разместил на своем сайте Британский национальный центр компьютерной безопасности (NCSC).

Российские хакеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвинения выдвигаются в адрес хакерской группы Turla. Команду обвиняют в том, что она взломала хакерскую сеть иранских «коллег» и, маскируясь таким образом, якобы добывала информацию в госструктурах 35 стран. Отмечается, что это были, как правило, государства Ближнего Востока.

В NCSC заявляют, что несмотря на все предосторожности, смогли установить, что к кибератакам якобы причастна именно Turla.

Напомним, российских хакеров в США часто обвиняют во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Подобные заявления делаются постоянно. Одно из последних было сделано 8 октября 2019 года Комитетом по разведке Сената США. При этом доказательства причастности «российских хакеров» не приводятся.