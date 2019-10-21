Москва, , 14:19 — REGNUM Выбор «кандидатов в президенты» на основе киноматериала — свидетельство возрастающего культурного оскудения, особенно так называемой «элиты», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 октября, комментируя итоги опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, социологи спрашивали, кого из киногероев респонденты хотели бы видеть в роли политиков. Тремя самыми «востребованными» в таком качестве персонажами оказались Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), профессор Преображенский («Собачье сердце») и Данила Багров («Брат» и «Брат-2»).

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«Выбор «идеального политического лидера» и тем более «кандидатов в президенты» на основе киноматериала — это, на мой взгляд, свидетельство возрастающего культурного оскудения и всего нашего народа, и тем более — так называемой «элиты». Эксперты ВЦИОМ серьёзно рассуждают: Путин ассоциировался со Штирлицем, а теперь Штирлиц ассоциируется с Путиным… Вдумайтесь, ну не галиматья ли, если, конечно, серьёзно говорить о политике?

А профессор Преображенский? Того хуже! Это же обыкновенный мизантроп и нарцисс, который к условным «низам» относится с нескрываемым презрением. Нам такой нужен?

Да что это я — сам втянулся в пустые размышления.

А вот не пустые размышления — это: нужен нам царь Фёдор Иоаннович или Иван IV, Михаил Романов или князь Пожарский, Александр I или Павел, Александр II или Александр III, Плеханов или Ленин; Троцкий или Сталин, Хрущёв или Берия, Маленков или Пономаренко, Косыгин или Машеров, некто или Горбачев. Можно было бы и по иностранным государственным деятелям пройтись в рассуждениях, но зачем: наша история настолько наполнена смыслом и личностями, что только изучай, думай, расти! Беда в том, что, видимо, и эксперты, и респонденты до нашей же собственной истории не дотягивают. Или банально боятся задать такие вопросы.

Что же касается Штирлица… Встань герой Тихонова у руля государства — что он смог бы с нынешними зарвавшимися «верхами» сделать, кому на них донесение бы написал? А профессор… Лег бы под сильных, лишь бы оставаться в комфорте — материальном и интеллектуальном. Или вот Данила Багров… Хороший человек, но надо же понимать, что, приди такой к власти в России в целом, закончилось бы всё чудовищным результатом: с беспрецедентными жертвами, но без сталинских результатов», — отметил Михаил Демурин.