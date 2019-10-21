Москва, 21 октября 2019, 14:17 — REGNUM США вынуждены искать причины для того, чтобы обосновать увеличение их оборонных бюджетов, считает депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещённые ДРСМД, с высокой вероятностью могут быть развёрнуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряжённости, что неизбежно спровоцирует гонку вооружений и повысит вероятность инцидентов.
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