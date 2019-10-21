Москва, , 14:17 — REGNUM США вынуждены искать причины для того, чтобы обосновать увеличение их оборонных бюджетов, считает депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Для того чтобы американцы могли наращивать свои оборонные бюджеты, необходимо обозначать причину, ради которой это делается. Сегодня причиной являются Китай и Российская Федерация, — сказал Шерин. — Китай последние пять лет увеличивает свои оборонные расходы на 10%. Сегодня Китай несёт колоссальные расходы на оборону, он перевооружается. И Российскую Федерацию американцы проворонили, когда они встали перед фактом, что мы уже провели очень глубокую модернизацию [армии]».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещённые ДРСМД, с высокой вероятностью могут быть развёрнуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряжённости, что неизбежно спровоцирует гонку вооружений и повысит вероятность инцидентов.

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