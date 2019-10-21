Пекин, , 14:15 — REGNUM Верховный суд КНР потребовал от судов всех уровней жестко контролировать судебные процессы и вынесение смертных приговоров, сообщает агентство Синьхуа.

Прежде всего, суды должны убедиться, что смертный приговор назначается лишь в отношение малого числа осужденных за особо тяжкие нарушения, было заявлено на конференции ВНС по уголовному правосудию, прошедшей 17 октября. При этом ВНС обязан рассматривать все смертные приговоры, вынесенные судами более низкой инстанции.

Читайте также: В Китае суд оставил в силе смертный приговор тройному убийце-мстителю

При этом максимально строгое наказание должно следовать за преступления, связанные с торговлей и незаконным оборотом наркотиков, сообщили в суде. Уголовные суды не должны тем не менее быть безразличны к общественному мнению, но также не должны идти на поводу у него при принятии решения.

Напомним, что Китай в последние годы ведет политику пересмотра вынесенных ранее смертных приговоров. Часть из них оказались вынесены по ошибке. Таким образом власти намерены изучить и учесть все из них, дабы минимизировать вероятность ошибки в будущем.