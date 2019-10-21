Калининград, , 14:13 — REGNUM Три сборные школьников из Калининградской области вошли в финал Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада». За это право соревновались 338 команд из 59 регионов России и шести стран, сообщает сегодня, 21 октября, пресс-служба правительства Калининградской области. В финал, который состоится 18−21 декабря в Москве в Центральном Манеже, прошло 92 команды.

Калининградские команды представили на конкурсе работы по непрерывной навигации человека на улице и в помещении, модель трансформируемого модуля космической станции и устройство-тренажер для развития навыка управления мимикой и помощи в восстановлении нормальной подвижности мимических мышц после инсультов.

Всего работы представлялись по десяти направлениям: «Аэротакси», «Бесшовный навигатор», «Гибкая электроника», «Инструменты редактирования генов», «Канатная дорога», «Оптимальный захват», «Психоэмоциональный тренажер», «Трансформируемый модуль космической станции», «Умная энергетика» и «Low cost high-tech».

Ранее заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Роман Балашов в БФУ имени И. Канта вручил свидетельства на право получения грантов президента РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными-кандидатами наук и докторами наук.