Москва, , 14:11 — REGNUM Мессенджер Telegram в России не запрещен для использования. Об этом 21 октября заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково».

Telegram

Песков отметил, что Telegram используется в управлении российским сетевым проектом на базе университетов.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на (базе — ред.) 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — сообщил спецпредставитель российского президента.

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года стал блокировать используемые Telegram IP-адреса. Данные действия контролирующего органа были вызваны соответствующим решением Таганского суда Москвы. Под блокировку попали несколько миллионов IP-адресов. Это стало причиной сбоев в работе сторонних ресурсов.

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