Аддис-Абеба, , 14:36 — REGNUM В правящей коалиции Эфиопии — Революционно-демократический фронт эфиопских народов (РДФЭН) — заявили, что критика, неоднократно высказываемая партией Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОТ), выступающей против плана слияния коалиции в единую партию, нарушает рабочую процедуру и дисциплину Фронта и вообще является необоснованной. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

В своем заявлении РДФЭН отмечает, что «преждевременно делать заявления в одностороннем порядке до окончательного принятия решения по данному плану слияния со стороны других партий, входящих в коалицию». Заявления и объяснения, данные некоторыми должностными лицами НФОТ относительно плана слияния, вводят в заблуждение население страны и являются неприемлемыми. В заявлении сказано, что РДФЭН не хотел отвечать на обвинения НФОТ, но вынужден это сделать, чтобы представить правдивую информацию о слиянии.

По словам представителей РДФЭН, создание новой партии не направлено на то, чтобы разрушить федеральную форму правления, как и на то, чтобы политически обезопасить чиновников, находящихся у власти. Идея формирования новой партии была вынесена на обсуждение внутри РДФЭН еще до прихода к власти нынешнего руководства.

В заявлении сказано, что цель слияния коалиции вообще не состоит в том, чтобы сформировать унитарную государственную структуру, как это было ошибочно трактовано НФОТ и его должностными лицами. Однако, как отмечается в заявлении, это призвано реализовать подлинную федеративную систему и построить единую и процветающую страну, где все люди живут в равенстве.