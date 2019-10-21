Киев, , 14:02 — REGNUM Неформальные объединения депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» могут внести разлад во властную коалицию в парламенте, сказано 21 октября в материале «РБК— Украина».

По данным журналистов, одну из таких групп возглавляет бизнесмен из Черновцов Илья Павлюк, который работал с командой президента Украины Владимира Зеленского ещё во время избирательной кампании.

Сотрудники СМИ отмечают, что численность данной группы составляет около 20 человек, хотя сами её представители говорят о 70 людях.

Ещё одним крупным неформальным объединением является группа депутатов, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, таких депутатов всего девять, но СМИ оценивают численность группы в 30 человек.

Попытки сформировать свою группу также предпринимает заместитель главы бюджетного комитета Верховной рады Александр Трухин, сказано в публикации.

В окружении Зеленского считают, что ядро фракции «Слуга народа» насчитывает примерно 100 человек. Это почти все заместители глав фракции и главы комитетов Рады. Эти люди останутся во фракции, несмотря ни на какие расколы, сообщил источник в окружении Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Фракции «Слуга народа» пообещал разработать закон «о внутрипартийном предательстве», который должен предотвратить переходы депутатов из одной фракции в другую.

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