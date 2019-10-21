Стамбул, Турция, , 14:00 — REGNUM Турецкий лидер Реджеп Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 октября сообщает NTV.

Эрдоган напомнил, что большая часть времени, выделенного по согласованию с президентом США Дональдом Трампом, уже прошла.

«Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после предпримем необходимые шаги», — заявил президент Турции на форуме в Стамбуле, который был посвящен глобализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября турецкая армия начала военную операцию под названием «Источник мира». Войска Турции вторглись на территорию Сирии, где преимущественно проживают курды. После встречи 17 октября Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом турецкая сторона заявила, что предоставит 120 часов курдским вооруженным отрядам, чтобы те покинули зону безопасности вдоль границы Турции.

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