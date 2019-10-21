Аддис-Абеба, , 14:31 — REGNUM Делегация Совета министров Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) во главе с государственным министром иностранных дел Эфиопии Хирут Земене провела переговоры с президентом Южного Судана Сальвой Кииром. Представители ИГАД обсудили с президентом необходимость совместного поиска путей решения остающихся критически важных проблем в Южном Судане, препятствующих осуществлению нового мирного соглашения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Министр Земене отметила, что консультация направлена в первую очередь на то, чтобы выяснить, как президент Сальва Киир справляется с реализацией разработанных мер по обеспечению безопасности в стране и проработкой вопроса о создании федеративных регионов, согласованных в мирном соглашении.

Министр Кабинета министров Южного Судана Мартин Элия Ломоро подчеркнул, что президент Киир обеспокоен и заинтересован в том, как разрешить эти критические вопросы до истечения крайнего срока по формированию переходного правительства национального единства Южного Судана.

Государственный министр иностранных дел Кении Абабу Терра Намвамба отметил, что, тем не менее, на ИГАД произвел приятное впечатление прогресс, достигнутый ранее воющими сторонами в осуществлении мирного соглашения. Министр добавил, что ИГАД рад слышать, что Риек Макар, ранее избегавший прямого участия в миростроительстве глава оппозиции Южного Судана, все же прибудет в столицу Джубу по своей воле, чтобы присоединиться к другим политическим партиям и завершить переходный период.