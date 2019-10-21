Дамаск, , 13:57 — REGNUM Жители сирийского города Камышлы, расположенного недалеко от турецкой границы, провожали военных вооруженных сил США, покидающих город, ругательствами, об этом 21 октября сообщает телеканал Anha.

На записи, предоставленной телеканалом, видно как местные жители выкрикивают ругательство в адрес выезжающих военных, закидывают их транспортные средства картошкой.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими повстанцами, которых в Анкаре считают террористами.

Агрессия стала возможна после того, как президент США Дональд Трамп принял решение о выводе войск с северо-востока Сирии. Многие курдские деятели расценили данный шаг как предательство.

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