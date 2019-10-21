Гонконг, Китай, , 13:42 — REGNUM Власти Гонконга принесли извинения мусульманским лидерам за обстрел мечети из водометов сотрудниками правоохранительных органов, об этом 21 октября сообщает Al Arabia.

Глава Гонконга Кэрри Лэм, а также представитель правоохранительных органов региона посетили мечеть и принесли главному имаму и лидерам общины свои извинения.

Во время акций протеста, продолжающихся в Гонконге несколько месяцев, сотрудники правопорядка, разгоняющие демонстрантов, случайно облили одну из местных мечетей.

Как передавало ИА REGNUM, беспорядки начались после того, как власти города предложили законопроект, позволяющий доставлять подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай для дальнейшего суда над ними. Манифестанты считают, что подобный закон умаляет автономию региона.

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