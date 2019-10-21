Москва, , 13:27 — REGNUM Россия по факту победила в Сирии, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Российские солдаты в Алеппо. Сирия Mil.ru

«Наши военные базы в Сирии находятся с начала 1970-х годов. Эти базы продолжают за нами сохраняться, — сказал Шерин. — Российская армия не будет выполнять задачи сирийской армии. Мы не собираемся освобождать всю территорию нашими сухопутными войсками. Мы готовы поддерживать сирийскую армию. Но та ситуация, при которой РФ сохранила свой статус-кво и мы поддерживаем сирийского руководителя, и он сегодня жив, хотя его хотели уничтожить, [означает, что] мы уже победили по факту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские курды, чьи вооруженные формирования расположены на турецко-сирийской границе, призвали Россию выступить гарантом в их возможном диалоге с властями Сирийской Арабской Республики (САР).

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