Москва, 21 октября 2019, 13:27 — REGNUM Россия по факту победила в Сирии, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские курды, чьи вооруженные формирования расположены на турецко-сирийской границе, призвали Россию выступить гарантом в их возможном диалоге с властями Сирийской Арабской Республики (САР).
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