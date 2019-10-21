Джакарта, , 13:17 — REGNUM Правительства Индонезии и Вьетнама должны подписать временное соглашение о морских границах, чтобы избежать случаев стрельбы или затопления лодок, принадлежащих рыбакам, которые, как считается, нарушают территориальные границы, сообщает Antara.

«Мы заключаем временное соглашение, потому что не знаем, когда переговоры по этому вопросу будут завершены. Может быть один-два года, в то время как инциденты на морских границах продолжают происходить», — заявил посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади во время интервью в Джакарте.

По его словам, переговоры об определении внешних границ Индонезии и Вьетнама велись 12 раз, как на официальных, так и на неофициальных встречах.

Правительство Индонезии признает, что граница континентального шельфа отличается от линий исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Линия ИЭЗ показывает не только национальные границы, но и исключительные права на управление морским богатством, которые находятся в пределах 200 миль от береговой линии страны.

Напомним, в июле 2019 года в кулуарах министерской встречи АСЕАН в Бангкоке (Таиланд) министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем, чтобы обсудить вопрос урегулирования морских границ.

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