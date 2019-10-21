Москва, , 13:16 — REGNUM Информация о якобы «нештатной ситуации» в ходе учения «Гром-2019» не соответствует действительности, говорится 21 октября в заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, а все ракеты достигли заданных полигонов и поразили условные цели.

Напомним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к российскому оборонному ведомству, сообщила, что на финальной стадии учения «Гром-2019» во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с подводного атомного крейсера К-44 «Рязань» произошла якобы нештатная ситуация.

По команде «пуск» вторая МБР не покинула пусковой шахты, в результате чего подводная лодка вернулась к месту постоянного базирования с одной неотстрелянной ракетой, утверждают источники.

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