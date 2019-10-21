Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Суд принял в производство иск основателей телекомпании «Рустави-2» Джарджи Акимидзе и Давида Двали. Об этом сообщают 21 октября грузинские СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации адвоката, ходатайство истцов было удовлетворено и доля из 60% «Рустави 2» арестована.

Каха Кожоридзе подал иск от имени Акимидзе и Двали в Тбилисский городской суд 17 октября. Истцы требуют вернуть им 60-процентную долю в телекомпании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывшие учредители и владельцы телекомпании «Рустави 2» просят поддержки у всех грузинских СМИ в связи с процессом, который может вскоре начаться в Тбилисском городском суде по их иску против нынешнего владельца этого телеканала.

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