Москва, , 13:10 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook заблокировала англоязычную страницу одного из сайтов МИА «Россия сегодня» об Арктике — Arctic.ru, сообщает 21 октября пресс-служба агентства.

«(Это) вполне в рамках сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова: она есть, но не для всех, а для российских ресурсов ее вообще больше не существует», — сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре главный редактор МИА «Россия сегодня» и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян на трое суток лишилась доступа к своему аккаунту в Facebook.

По ее мнению, блокировка аккаунта является проявлением американской цензуры. Позже в администрации Facebook признала ошибочной блокировку аккаунта Симоньян.

Читайте также: Facebook признал ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян