Москва, , 13:06 — REGNUM Европа воспринимает действия Турции в Сирии как хорошо согласованный с американцами и срежиссированный акт военной операции, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Европа воспринимает действия Турции как хорошо согласованный и срежиссированный акт военной операции с американцами, — сказал Шерин. — Сегодня, глядя на то, как американцы кидают своих союзников, европейцы прекрасно понимают, что если случится какая-нибудь беда, то рассчитывать можно будет только на Россию. Они, пользуясь случаем, напоминают, кто важен на материке и что не американцы решают, будет ли мир или война».

Напомним, что поводом для этого заявления стала дискуссия по поводу статьи в Die Welt, автор которой заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны и что после того, как президент США Дональд Трамп, отмечает издание, принял решение вывести войска из Сирии, никто больше не сможет помешать Путину продолжить «большую игру» в борьбе за власть.

Читайте ранее в этом сюжете: Die Welt – Путин одержал победу без войны