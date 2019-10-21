Минск, , 13:07 — REGNUM Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с другими представителями региона возложили венок и цветы к стеле «Минск — город-герой» в столице Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Делегация в сопровождении торгового представителя РФ в Белоруссии Юрия Золотарёва и чрезвычайного и полномочного посла РФ в республике Дмитрия Мезенцева почтила память павших в годы Великой Отечественной войны.

В состав свердловской группы помимо губернатора вошли: спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина вместе с рядом депутатов, региональные министры, главы муниципалитетов, ректора вузов и руководители свердловских предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор посетит заседание Совета делового сотрудничества в Минске. С белорусскими партнёрами обсудят, как продвигается реализация совместных социально-экономических проектов, а также каким образом можно расширить торгово-экономические связи между республикой и Свердловской областью.

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