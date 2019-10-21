Киев, , 13:00 — REGNUM Тот, кто заряжает в программу политических сил и государств вектор разрушения, будит демонов, и на определённом этапе эти демоны неизбежно выходят из-под контроля, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 октября, комментируя инициативу американских конгрессменов о признании украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой.

Украинские радикалы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, соответствующее требование направили в Государственный департамент США сорок конгрессменов. В тексте обращения сказано, что группировка пропагандирует идеи расового превосходства, которые выливаются в теракты ультраправого толка.

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«История с так называемыми «национальными батальонами» на Украине — это лишь ещё одно напоминание о простой истине: тот, кто заряжает в программу политических сил и государств вектор разрушения, будит демонов, а эти демоны неизбежно на определённом этапе выйдут из-под контроля.

США и западные европейцы совершили на Украине безумие. И степень этого безумия (тут что ни вспомнишь по режиму Турчинова, Яценюка, Парубия, Порошенко и прочих, всё — дикость) ясно говорит о том, что движимы на Западе в своих действиях были не только и не столько геополитическим расчётом. Их захватила возможность выплеснуть, наконец, впервые со времен Гитлера, свою русофобию напрямую не в политическом, а в конкретном физическом виде. Проблема, однако, заключается в том, что не до конца был учтен фактор «материала»: западная русофобия помножилась на русофобию украинства, и получилась совсем уже гремучая смесь, скверна.

Эта смесь в заданном направлении — против России — не сработала. А вот против самого Запада, против самих США с определённого момента стала работать всё более явно и болезненно.

В Вашингтоне и европейских столицах надеялись, что большинство «безбашенных» нацрадикалов сгорит в топке войны в Донбассе, но не получилось. Так что, так или иначе, эту гремучую смесь западникам надо теперь разряжать, и они будут это делать. Тем более что Владимира Зеленского им важно было бы сохранить в «рукопожатном» качестве.

Может быть, они втянут нацрадикалов в какие-то новые провокации на линии разграничения с ДНР и ЛНР и тем самым подставят их под физическое уничтожение, может быть, что-то иное, помимо банальных внутренних репрессий, придумают — посмотрим. Инициатива группы конгрессменов США о включении нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций продиктована, на мой взгляд, именно такой политической логикой», — отметил Михаил Демурин.