Москва, , 13:07 — REGNUM Власти Сирии и курды заинтересованы в том, чтобы Россия помогла сторонам наладить совместный диалог. Об этом 21 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что между Дамаском и курдами необходимо обеспечить диалог, и Москва готова этому содействовать.

«Обе стороны проявили заинтересованность, чтобы Россия помогла им в этом процессе», — заявил Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября армия Турции начала операцию «Источник мира». Для ее проведения турецкие подразделения вторглись на север Сирии, где в основном проживает курдское население. После встречи 17 октября президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом Анкара объявила, что дает 120 часов на то, чтобы курдские вооруженные отряды покинули 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы.