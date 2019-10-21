Москва, , 12:54 — REGNUM Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») выразила свое уважение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Решение и заявление Турции об отказе введения санкций в отношении меня вызывает уважение», — отметила Поклонская.

Говорить о проблемах всегда лучше, чем упорно молчать или не замечать их, но делать это и принимать самостоятельные решения готовы лишь смелые политики, а смелости Эрдогану не занимать, подчеркнула она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Турция заявила об отказе санкции в отношении Поклонской по просьбе украинской стороны.

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