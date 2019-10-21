Сантьяго, , 12:53 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что его страна находится «в состоянии войны». Это произошло в ночь с воскресенья на понедельник, когда увеличилось число погибших в результате жестоких беспорядков, вспыхнувших в пятницу, сообщает сегодня, 21 октября, испанское издание El Mundo. По стране прошла война насилия, крупнейшая со времен восстановления демократии в 1990 году.

«Мы находимся в состоянии войны против могущественного и неумолимого врага, который не уважает никого и ничего и готов неограниченно использовать насилие и прибегать к преступлениям, готов поджигать наши больницы, метро, супермаркеты с единственной целью — нанести как можно больше вреда», — подчеркнул Пиньера.

Беспорядки, начавшиеся со студенческого протеста против увеличения стоимости проезда в метро, уже привели к смерти 10 человек по всей стране. Два тела были обнаружены после пожара на стройплощадке. Несчастье произошло прошлым вечером после того, как толпа неизвестных разграбила и опустошила это место, по сведениям El Mercurio.

В субботу, 19 октября, Пиньера объявил в стране комендантский час, пытаясь снизить накал ситуации, и передал военным контроль над безопасностью в зоне метрополитена Сантьяго и в других регионах.