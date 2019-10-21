Киев, , 13:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко, заявил 21 октября депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала 112.ua.

«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и, фактически, мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается, и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — заявил политик.

Он добавил, что урегулировать конфликт в Донбассе можно лишь после того, как будет дана оценка произошедшему на Украине в феврале 2014 года.

«Нужно дать правовую оценку. У юристов всё просто: законно, незаконно, конституционно, неконституционно. Ответьте на вопрос, что произошло в 14 году, и отсюда давайте скакать», — призвал Кузьмин.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, после которого легитимный президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию, а власть в стране захватили путчисты во главе со спикером Верховной рады Александром Турчиновым. Позже Турчинов отдал ВСУ незаконный приказ начать карательную операцию против населения Донбасса, не признавшего новый киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о продолжении курса Порошенко Владимиром Зеленским заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя требования действующего президента Украины распустить ДНР и ЛНР.

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