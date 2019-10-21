Киев, 21 октября 2019, 13:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко, заявил 21 октября депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала 112.ua.
Он добавил, что урегулировать конфликт в Донбассе можно лишь после того, как будет дана оценка произошедшему на Украине в феврале 2014 года.
Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, после которого легитимный президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию, а власть в стране захватили путчисты во главе со спикером Верховной рады Александром Турчиновым. Позже Турчинов отдал ВСУ незаконный приказ начать карательную операцию против населения Донбасса, не признавшего новый киевский режим.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о продолжении курса Порошенко Владимиром Зеленским заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя требования действующего президента Украины распустить ДНР и ЛНР.
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