Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своем заседании 21 октября поддержал законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Сегодня же проект бюджета поддержали на заседании постоянной комиссии Заксобрания по вопросам правопорядка и законности.

Напомним, законопроектом предлагается утвердить основные показатели бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год: доходы — 664,7 млрд руб., расходы — 701,4 млрд руб., дефицит бюджета — 36,6 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, первое чтение бюджета запланировано на 30 октября, второе — на 20 ноября, третье — на 27 ноября.

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