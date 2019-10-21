Минск, , 12:38 — REGNUM Свердловская область, несмотря на географическую удалённость, традиционно является надёжным партнером для Белоруссии. Об этом сегодня, 21 октября, на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«В уральском регионе мы работаем давно и успешно. Жители области хорошо знакомы с белорусскими продуктами питания, обувью, текстилем, бытовой техникой, мебелью», — приводит слова белорусского лидера пресс-служба главы государства.

Лукашенко добавил, что заметную долю в объёмах взаимной торговли занимают совместные проекты в области энергетики. Также большой потенциал для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной отрасли, уверен белорусский лидер.

По словам Лукашенко, уже в ближайшее время торгово-экономический оборот со Свердловской областью может превысить рекордный показатель 2012 года в размере $600 млн.

Глава государства добавил, что Белоруссия готова принять участие в обеспечении региона сельскохозяйственной, автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной техникой. Он также предложил инжиниринговые услуги белорусских специалистов при строительстве социальных объектов, автодорог, мостов, мусороперерабатывающих комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Белоруссия занимала девятое место среди стран — деловых партнёров Свердловской области. Товарооборот между регионом и республикой в прошлом году вырос на 18% и составил 430 млн долларов США.